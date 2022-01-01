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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 бер, 2022 17:30
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greenozon
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Додано: Пон 07 бер, 2022 12:54
Однако с 9:00 ни один СЭП от скунса ни в Альфу, ни в Райф, ни в Кредо еще не пришел
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Amethyst
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Додано: Пон 07 бер, 2022 12:59
Amethyst
Может они не перенастроили системы и сегодня у них типа выходной?
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Vorlon
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Додано: Пон 07 бер, 2022 13:07
Vorlon написав:Amethyst
Может они не перенастроили системы и сегодня у них типа выходной?
А НБУ знааает?
Или эуропейские аХцЫонеры по маскве работают?!
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Amethyst
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Додано: Пон 07 бер, 2022 13:15
Amethyst написав:
Однако с 9:00 ни один СЭП от скунса ни в Альфу, ни в Райф, ни в Кредо еще не пришел
Пятничный СЭП с карты жены на её Алку уже зашел, отправлял после 20:00. Мои 2 СЭПа отправленные в то же время на Моню и Ощад не зашли, хотя Форвард уже сегодня отпустил СЭПы.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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