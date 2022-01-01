RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 06 бер, 2022 17:30

  vpchelko написав:Толку сука 0.... Оказывается номер горячки левый....


viewtopic.php?p=4860662#p4860662

або напряму -

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
greenozon
 
Повідомлень: 12799
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:54

Однако с 9:00 ни один СЭП от скунса ни в Альфу, ни в Райф, ни в Кредо еще не пришел :!:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 12:59

Amethyst
Может они не перенастроили системы и сегодня у них типа выходной?
Vorlon
 
Повідомлень: 10045
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:07

  Vorlon написав:Amethyst
Может они не перенастроили системы и сегодня у них типа выходной?

А НБУ знааает?
Или эуропейские аХцЫонеры по маскве работают?! :evil:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:15

  Amethyst написав:Однако с 9:00 ни один СЭП от скунса ни в Альфу, ни в Райф, ни в Кредо еще не пришел :!:

Пятничный СЭП с карты жены на её Алку уже зашел, отправлял после 20:00. Мои 2 СЭПа отправленные в то же время на Моню и Ощад не зашли, хотя Форвард уже сегодня отпустил СЭПы.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3438 раз.
Подякували: 5740 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчерашний СЕП на Моню заехал, больше фонда
ziks
Аватар користувача
 
Повідомлень: 458
З нами з: 22.01.12
Подякував: 40 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 13:58

Вайбер Скунса грит, шо седня они работают коротким днем, до 16:30. СЭПы ходюют согласно рИХлаМиНту -- ждите до конца дня :evil:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:02

На Моню зашло, на Ощад пока нет.

п.с. ощад дошел
Востаннє редагувалось Striker в Пон 07 бер, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3438 раз.
Подякували: 5740 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:07

  ziks написав:Вчерашний СЕП на Моню заехал, больше фонда

Воо, мой вчерашний тока зашел на Кредо
Ну 5ч еще куда нишло
Думаю чере +1..2ч и утренние дойдут
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 05.05.21
Подякував: 120 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:12

Не приходят смс подтверждения перевода.
rollo
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rollo і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 148, 149, 150
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1493 401365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 12:51
Amethyst
ОТП БАНК 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7089 1807671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 12:48
Amethyst
Альфа-Банк 1 ... 171, 172, 173
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1727 299555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 12:48
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2845)
07.03.2022 14:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron