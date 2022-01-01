Додано: Пон 07 бер, 2022 14:56

Порт написав: Мой сэп дошёл до получателя, но всё же прогноз банку неблагоприятный. Во первых русские корни владельцев, что скорее рано чем поздно сыграет свою роль. Во вторых нелепые ограничения на переводы, свойственные банкам на грани. Советую выводить. Мой сэп дошёл до получателя, но всё же прогноз банку неблагоприятный. Во первых русские корни владельцев, что скорее рано чем поздно сыграет свою роль. Во вторых нелепые ограничения на переводы, свойственные банкам на грани. Советую выводить.

Просто мысли вслух по поводу того что вы пишете:"Во первых русские корни владельцев" - позиция Украины не уничтожить те предприятия и учреждения что принадлежат гражданам рф в Украине - а конфисковать, то есть пример Альфы показывает, что можно поменять владельцев, убрав из акционеров граждан рф (включая наверняка и национализацию) и предприятие может работать дальше на благо Украины."Во вторых нелепые ограничения на переводы" инфы на 100 % нет, но понимая как работают банки с МПС уверен, что у банка из-за оттока средств с карт именно по р2р резко снизились страховые депо в МС и Визе. Для пополнения их наверняка нужна валюта, которую банку вероятно купить не так просто. Поэтому банку пришлось уменьшить именно р2р. При этом заметьте судя по сообщениям за сегодня нет проблем вывести даже больше фонда по СЭП. Думаю это косвенно подтверждает мое предположение о страховых депозитах и как следствие ограничение р2р."Советую выводить" - советовать ничего не буду, но исходя из всего выше написанного думаю, что "все буде Україна!"