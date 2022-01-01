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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:14

  Amethyst написав:
  ziks написав:Вчерашний СЕП на Моню заехал, больше фонда

Воо, мой вчерашний тока зашел на Кредо
Ну 5ч еще куда нишло
Думаю чере +1..2ч и утренние дойдут

Дошли на Альфу.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подтверждаю, смс не приходят
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:26

  lel написав:
  Amethyst написав:
  ziks написав:Вчерашний СЕП на Моню заехал, больше фонда

Воо, мой вчерашний тока зашел на Кредо
Ну 5ч еще куда нишло
Думаю чере +1..2ч и утренние дойдут

Дошли на Альфу.

Да, с интервалом в 15..20 мин позаходило в три мои банки.
Мож ругаться с ними почаще шоли.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:40

Мой сэп дошёл до получателя, но всё же прогноз банку неблагоприятный. Во первых русские корни владельцев, что скорее рано чем поздно сыграет свою роль. Во вторых нелепые ограничения на переводы, свойственные банкам на грани. Советую выводить.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 14:56

  Порт написав:Мой сэп дошёл до получателя, но всё же прогноз банку неблагоприятный. Во первых русские корни владельцев, что скорее рано чем поздно сыграет свою роль. Во вторых нелепые ограничения на переводы, свойственные банкам на грани. Советую выводить.

Просто мысли вслух по поводу того что вы пишете:
"Во первых русские корни владельцев" - позиция Украины не уничтожить те предприятия и учреждения что принадлежат гражданам рф в Украине - а конфисковать, то есть пример Альфы показывает, что можно поменять владельцев, убрав из акционеров граждан рф (включая наверняка и национализацию) и предприятие может работать дальше на благо Украины.
"Во вторых нелепые ограничения на переводы" инфы на 100 % нет, но понимая как работают банки с МПС уверен, что у банка из-за оттока средств с карт именно по р2р резко снизились страховые депо в МС и Визе. Для пополнения их наверняка нужна валюта, которую банку вероятно купить не так просто. Поэтому банку пришлось уменьшить именно р2р. При этом заметьте судя по сообщениям за сегодня нет проблем вывести даже больше фонда по СЭП. Думаю это косвенно подтверждает мое предположение о страховых депозитах и как следствие ограничение р2р.
"Советую выводить" - советовать ничего не буду, но исходя из всего выше написанного думаю, что "все буде Україна!"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:06

Форвард ежемесячную комиссию в минус может списывать если на карте 0 грн? (одно из условий надо держать не менее 1 тыс грн на карте)
Sergion
 
Повідомлень: 594
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:06

  WallNutPen написав:
  Порт написав:Мой сэп дошёл до получателя, но всё же прогноз банку неблагоприятный. Во первых русские корни владельцев, что скорее рано чем поздно сыграет свою роль. Во вторых нелепые ограничения на переводы, свойственные банкам на грани. Советую выводить.

Просто мысли вслух по поводу того что вы пишете:
"Во первых русские корни владельцев" - позиция Украины не уничтожить те предприятия и учреждения что принадлежат гражданам рф в Украине - а конфисковать, то есть пример Альфы показывает, что можно поменять владельцев, убрав из акционеров граждан рф (включая наверняка и национализацию) и предприятие может работать дальше на благо Украины.
"Во вторых нелепые ограничения на переводы" инфы на 100 % нет, но понимая как работают банки с МПС уверен, что у банка из-за оттока средств с карт именно по р2р резко снизились страховые депо в МС и Визе. Для пополнения их наверняка нужна валюта, которую банку вероятно купить не так просто. Поэтому банку пришлось уменьшить именно р2р. При этом заметьте судя по сообщениям за сегодня нет проблем вывести даже больше фонда по СЭП. Думаю это косвенно подтверждает мое предположение о страховых депозитах и как следствие ограничение р2р.
"Советую выводить" - советовать ничего не буду, но исходя из всего выше написанного думаю, что "все буде Україна!"

Есть проблемы. На СЭПы не приходят смс подтверждения перевода. Это не р2р вывод.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:18

  korzviktor20 написав:Подтверждаю, смс не приходят

аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.
чик
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 15:25

  чик написав:
  korzviktor20 написав:Подтверждаю, смс не приходят

аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.

Попробуем ночью.
rollo
 
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