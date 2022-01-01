|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:03
чик написав: korzviktor20 написав:
Подтверждаю, смс не приходят
аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.
Я так понял у Фарса есть перебои с наполнением пула СМСок.
Обычно через 2..3ч он таки раздупляется
Ну и ОпСоС может тормозить, у меня часто КС так глючит. Помагает включение самолетика на 2..3 мин
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1950
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:18
Amethyst написав: чик написав: korzviktor20 написав:
Подтверждаю, смс не приходят
аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.
Я так понял у Фарса есть перебои с наполнением пула СМСок.
Обычно через 2..3ч он таки раздупляется
Ну и ОпСоС может тормозить, у меня часто КС так глючит. Помагает включение самолетика на 2..3 мин
Нет, проблемы на стороне скунса.Очень похоже, на днях всьо...
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:19
rollo написав: чик написав: korzviktor20 написав:
Подтверждаю, смс не приходят
аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.
Попробуем ночью.
СМС ходять нормально, щойно пробував (ІБ і СЕП)
Водафон
Востаннє редагувалось greenozon
в Пон 07 бер, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12801
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1116 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:21
Новая фишка от Форварда: пришли последние 201 грн. В Выписке вижу приход сегодня в 11-20. Но баланс так и остался нулевым (соответственно и перевести их никуда не могу).
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3155
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:47
greenozon
значит киевстар глючит, а завтра рабочий банкдень?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6771
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5784 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:55
чик написав:greenozon
значит киевстар глючит, а завтра рабочий банкдень?
по идее ДА, но все может глючить
у Фарса нема СЭПа 23/7
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1950
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:56
Попустило с смс. Вывел.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:57
rollo написав:
Попустило с смс. Вывел.
П2П или СЄП?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3125
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 бер, 2022 16:58
lel написав: rollo написав:
Попустило с смс. Вывел.
П2П или СЄП?
СЭП. Киевстар.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|7090
|1807760
|
Пон 07 бер, 2022 17:04
V2
|
|1729
|299892
|
Пон 07 бер, 2022 16:11
ol_zy
|
|1493
|401481
|
|