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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:03

  чик написав:
  korzviktor20 написав:Подтверждаю, смс не приходят

аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.

Я так понял у Фарса есть перебои с наполнением пула СМСок.
Обычно через 2..3ч он таки раздупляется :(
Ну и ОпСоС может тормозить, у меня часто КС так глючит. Помагает включение самолетика на 2..3 мин :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:18

  Amethyst написав:
  чик написав:
  korzviktor20 написав:Подтверждаю, смс не приходят

аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.

Я так понял у Фарса есть перебои с наполнением пула СМСок.
Обычно через 2..3ч он таки раздупляется :(
Ну и ОпСоС может тормозить, у меня часто КС так глючит. Помагает включение самолетика на 2..3 мин :(

Нет, проблемы на стороне скунса.Очень похоже, на днях всьо...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:19

  rollo написав:
  чик написав:
  korzviktor20 написав:Подтверждаю, смс не приходят

аналогично, надо было с утра рвать гогти, но был занят более важным делом.

Попробуем ночью.


СМС ходять нормально, щойно пробував (ІБ і СЕП)
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Востаннє редагувалось greenozon в Пон 07 бер, 2022 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Новая фишка от Форварда: пришли последние 201 грн. В Выписке вижу приход сегодня в 11-20. Но баланс так и остался нулевым (соответственно и перевести их никуда не могу).
jay2004
 
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greenozon
значит киевстар глючит, а завтра рабочий банкдень?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:55

  чик написав:greenozon
значит киевстар глючит, а завтра рабочий банкдень?

по идее ДА, но все может глючить
у Фарса нема СЭПа 23/7 :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:56

Попустило с смс. Вывел.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:57

  rollo написав:Попустило с смс. Вывел.

П2П или СЄП?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:58

  lel написав:
  rollo написав:Попустило с смс. Вывел.

П2П или СЄП?

СЭП. Киевстар.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 17:47

Сэп работает, снимать с карты дает...
omb
 
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