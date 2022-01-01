Тоже самое.оператор говорит надо ждать) квитанция пустая, только реквизиты банки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:07
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
сначала раскидал по картам 4т. потом 2сепа отправил на пумб - пока в обработке. оставил 2т. кредитных, ну и там какие то % за неделю капнут. если сепы дойдут - не вернут взад и фарсик не завалят, то вернёмся, токо уже на свою карту.
чтобы не разводить панику, я бы не дёргался и дождался фгф если шо, но карты оформлены не на меня, а "хозяйка" уже в испании и возвращаться не собирается то через фонд мне бы не светило ничего...
Востаннє редагувалось чик в Пон 07 бер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:48
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:57
СЕПи ходять стабільно
єдине що можуть бути затримки із СМС
в якій ланці проблема - неясно
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