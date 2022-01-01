Тоже самое.оператор говорит надо ждать) квитанция пустая, только реквизиты банки
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:07
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
сначала раскидал по картам 4т. потом 2сепа отправил на пумб - пока в обработке. оставил 2т. кредитных, ну и там какие то % за неделю капнут. если сепы дойдут - не вернут взад и фарсик не завалят, то вернёмся, токо уже на свою карту.
чтобы не разводить панику, я бы не дёргался и дождался фгф если шо, но карты оформлены не на меня, а "хозяйка" уже в испании и возвращаться не собирается то через фонд мне бы не светило ничего...
Востаннє редагувалось чик в Пон 07 бер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:48
Додано: Пон 07 бер, 2022 18:57
СЕПи ходять стабільно
єдине що можуть бути затримки із СМС
в якій ланці проблема - неясно
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:17
Додано: Пон 07 бер, 2022 19:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
к вам претензий нема, но кода началось с михой и я лично писал, чтобы скорее забирали бабло (там было понятно) появилось пару сцук, которые обзывали паникёром и т.д. а патом отписались, шо ещё неделю взад по выводили по несколько фондов в платинум и т.д. каждый таки пусть решает сам...
Додано: Пон 07 бер, 2022 20:20
Тоже к вам никаких претензий но надеюсь вы принципиальную разницу между тем что было в михе и тем что в случае с Форвардом насколько я понимаю Украина хочет национализировать имущество граждан рф видите. Имхо Украина не заинтересована в ликвидации банка, а явные признаки неплатежеспособности пока не наблюдаются: Сепы ходят, ПЦР в пределах лимитов (да небольших) тоже. Нал я так понимаю снять тоже банк даёт (если банкоматы выдают). Как будет дальше не знает никто, но лично я надеюсь на лучшее
Додано: Пон 07 бер, 2022 20:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зараз переглядають цей форум: lel, WallNutPen і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|