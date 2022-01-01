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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:07

  jay2004 написав:Новая фишка от Форварда: пришли последние 201 грн. В Выписке вижу приход сегодня в 11-20. Но баланс так и остался нулевым (соответственно и перевести их никуда не могу).

Тоже самое.оператор говорит надо ждать) квитанция пустая, только реквизиты банки
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

сначала раскидал по картам 4т. потом 2сепа отправил на пумб - пока в обработке. оставил 2т. кредитных, ну и там какие то % за неделю капнут. если сепы дойдут - не вернут взад и фарсик не завалят, то вернёмся, токо уже на свою карту.
чтобы не разводить панику, я бы не дёргался и дождался фгф если шо, но карты оформлены не на меня, а "хозяйка" уже в испании и возвращаться не собирается то через фонд мне бы не светило ничего...
Востаннє редагувалось чик в Пон 07 бер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:48

  omb написав:Сэп работает, снимать с карты дает...

Подтверждаю. СЭП пришёл в Укрсиб за 45 минут с момента отправки.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:57

СЕПи ходять стабільно
єдине що можуть бути затримки із СМС
в якій ланці проблема - неясно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:17

  greenozon написав:СЕПи ходять стабільно
єдине що можуть бути затримки із СМС
в якій ланці проблема - неясно

Утренние СЭПы пришли через 4-5 часов. Вторая партия еще не дошла.( отправлено около 17-00). По 1т наскубав.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:"Советую выводить" - советовать ничего не буду, но исходя из всего выше написанного думаю, что "все буде Україна!"

к вам претензий нема, но кода началось с михой и я лично писал, чтобы скорее забирали бабло (там было понятно) появилось пару сцук, которые обзывали паникёром и т.д. а патом отписались, шо ещё неделю взад по выводили по несколько фондов в платинум и т.д. каждый таки пусть решает сам...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:20

  чик написав:
  WallNutPen написав:"Советую выводить" - советовать ничего не буду, но исходя из всего выше написанного думаю, что "все буде Україна!"

к вам претензий нема, но кода началось с михой и я лично писал, чтобы скорее забирали бабло (там было понятно) появилось пару сцук, которые обзывали паникёром и т.д. а патом отписались, шо ещё неделю взад по выводили по несколько фондов в платинум и т.д. каждый таки пусть решает сам...

Тоже к вам никаких претензий но надеюсь вы принципиальную разницу между тем что было в михе и тем что в случае с Форвардом насколько я понимаю Украина хочет национализировать имущество граждан рф видите. Имхо Украина не заинтересована в ликвидации банка, а явные признаки неплатежеспособности пока не наблюдаются: Сепы ходят, ПЦР в пределах лимитов (да небольших) тоже. Нал я так понимаю снять тоже банк даёт (если банкоматы выдают). Как будет дальше не знает никто, но лично я надеюсь на лучшее
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 20:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:но надеюсь вы принципиальную разницу между тем что было в михе и тем что в случае с Форвардом

понимаю и если бы карты были оформлены на меня не дёргался.
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