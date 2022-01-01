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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?

з.ы. всё ок, зашли на карту пумба все сепы. спс в этот раз фарсик не подвёл...
Востаннє редагувалось чик в Вів 08 бер, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:34

  чик написав:из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?


пропоную вам зайти на гілку пубма і там покопати рижого
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

чик написав:из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
Из вчерашних на Укрсиб один уже дошел. Жду на Аллу.
Дополнение: на Аллу дошли большие. Все пока нормально.
lel
 
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