из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
з.ы. всё ок, зашли на карту пумба все сепы. спс в этот раз фарсик не подвёл...
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Додано: Вів 08 бер, 2022 09:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
з.ы. всё ок, зашли на карту пумба все сепы. спс в этот раз фарсик не подвёл...
Востаннє редагувалось чик в Вів 08 бер, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:34
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Из вчерашних на Укрсиб один уже дошел. Жду на Аллу.
Дополнение: на Аллу дошли большие. Все пока нормально.
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