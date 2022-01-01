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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?

з.ы. всё ок, зашли на карту пумба все сепы. спс в этот раз фарсик не подвёл...
Востаннє редагувалось чик в Вів 08 бер, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:34

  чик написав:из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?


пропоную вам зайти на гілку пубма і там покопати рижого
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

чик написав:из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
Из вчерашних на Укрсиб один уже дошел. Жду на Аллу.
Дополнение: на Аллу дошли большие. Все пока нормально.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:38

За неделю до войны оформил в Киеве пенсионную карту КоКо.
Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.
Как-то можно его удаленно получить, чтобы снимать наличку с карты?

СЭПы и P2P работают отлично. Позавчера, вчера и сегодня все доходит довольно оперативно (сегодня даже быстрее, чем вчера).
Отправлял СЭПы на Кредобанк (дошло менее чем за час), на Монобанк (минут 40), на ПУМБ (этот шел дольше всего). Но все пришло.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 12:57

  Искатель написав:Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.

Он устанавливается в приложении
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