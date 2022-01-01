из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
з.ы. всё ок, зашли на карту пумба все сепы. спс в этот раз фарсик не подвёл...
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Додано: Вів 08 бер, 2022 09:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
з.ы. всё ок, зашли на карту пумба все сепы. спс в этот раз фарсик не подвёл...
Востаннє редагувалось чик в Вів 08 бер, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:34
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Из вчерашних на Укрсиб один уже дошел. Жду на Аллу.
Дополнение: на Аллу дошли большие. Все пока нормально.
Додано: Вів 08 бер, 2022 12:38
За неделю до войны оформил в Киеве пенсионную карту КоКо.
Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.
Как-то можно его удаленно получить, чтобы снимать наличку с карты?
СЭПы и P2P работают отлично. Позавчера, вчера и сегодня все доходит довольно оперативно (сегодня даже быстрее, чем вчера).
Отправлял СЭПы на Кредобанк (дошло менее чем за час), на Монобанк (минут 40), на ПУМБ (этот шел дольше всего). Но все пришло.
Додано: Вів 08 бер, 2022 12:57
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