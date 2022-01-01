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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 09:23
из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
з.ы. всё ок, зашли на карту пумба все сепы. спс в этот раз фарсик не подвёл...
Востаннє редагувалось чик
в Вів 08 бер, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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чик
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Додано: Вів 08 бер, 2022 09:34
чик написав:
из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
пропоную вам зайти на гілку пубма і там покопати рижого
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greenozon
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Додано: Вів 08 бер, 2022 09:52
чик написав:из форварда сепы ушли вчера, а на пумб пока не дошли - тишина, когда начинать хипишевать?
Из вчерашних на Укрсиб один уже дошел. Жду на Аллу.
Дополнение: на Аллу дошли большие. Все пока нормально.
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lel
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:38
За неделю до войны оформил в Киеве пенсионную карту КоКо.
Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.
Как-то можно его удаленно получить, чтобы снимать наличку с карты?
СЭПы и P2P работают отлично. Позавчера, вчера и сегодня все доходит довольно оперативно (сегодня даже быстрее, чем вчера).
Отправлял СЭПы на Кредобанк (дошло менее чем за час), на Монобанк (минут 40), на ПУМБ (этот шел дольше всего). Но все пришло.
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Искатель
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:57
Искатель написав:
Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.
Он устанавливается в приложении
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:01
Вкладчик1234 написав: Искатель написав:
Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.
Он устанавливается в приложении
или звонком на горячую линию
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Кассандра
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:02
Вкладчик1234 написав: Искатель написав:
Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.
Он устанавливается в приложении
Не подскажете, куда тыкать пальцами?
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:05
Искатель написав: Вкладчик1234 написав: Искатель написав:
Сейчас понял, что тогда не выдали пин-код.
Он устанавливается в приложении
Не подскажете, куда тыкать пальцами?
На карту- вкладка "информация"- там внизу смена пина.
2 раза надо новый ввести по-моему
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 08 бер, 2022 13:17
Вкладчик1234 написав: Искатель написав:
Не подскажете, куда тыкать пальцами?
На карту- вкладка "информация"- там внизу смена пина.
2 раза надо новый ввести по-моему
Спасибо большое, все получилось!
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