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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 23:21

  STIGA написав:Каникулы "дали" , детали на странице банки:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... -kanikuli/

Каникулы, блин. Два месяца карта на полке. А как дышал....
rollo
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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  #<1 ... 75767778
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