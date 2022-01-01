Щодо функціонування АТ «БАНК ФОРВАРД» під час воєнного стану (оновлено)
Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників та клієнтів, сьогодні, 08.03.2022 року більшість відділень банку не працюватимуть. Наразі за скороченим режимом роботи (до 15:00) працюють такі відділення: м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1 м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9 м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192 м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63 м. Львів, вул. Валова, 15 м. Одеса, вул. Преображенська, 60 м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47. Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість. Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів). Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено. Ліміти на зняття готівки у банкоматі та Р2Р-перкази у системі Інтернет банк Forward Online та перекази з карток АТ «БАНК ФОРВАРД» встановлено на рівні 1000 грн за одну транзакцію. Заборонено видавати готівку з рахунків в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів. Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень. Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online https://online.forward-bank.com/auth/signin/ Всі зусилля банку будуть спрямовані на мінімізацію ризиків для життя та здоров‘я співробітників та клієнтів. Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку. Зберігайте спокій та отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел! Бережіть себе!
Акція «Вільний кредит» У рамках маркетингової акції «Вільний кредит» банк не утримує з учасника акції плату за тарифом «Платіж за основним боргом», якщо такий передбачено чинними тарифами по продукту в рамках договору, що зазначено в офіційних умовах. Термін дії акції з 09.03.2022 р. до 31 доби після закінчення воєнного стану в Україні.