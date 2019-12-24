Щодо функціонування АТ «БАНК ФОРВАРД» під час воєнного стану (оновлено)
Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників та клієнтів, сьогодні, 08.03.2022 року більшість відділень банку не працюватимуть. Наразі за скороченим режимом роботи (до 15:00) працюють такі відділення: м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1 м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9 м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192 м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63 м. Львів, вул. Валова, 15 м. Одеса, вул. Преображенська, 60 м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47. Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість. Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів). Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено. Ліміти на зняття готівки у банкоматі та Р2Р-перкази у системі Інтернет банк Forward Online та перекази з карток АТ «БАНК ФОРВАРД» встановлено на рівні 1000 грн за одну транзакцію. Заборонено видавати готівку з рахунків в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів. Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень. Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online https://online.forward-bank.com/auth/signin/ Всі зусилля банку будуть спрямовані на мінімізацію ризиків для життя та здоров‘я співробітників та клієнтів. Ми намагатимемося надавати актуальну інформацію щодо змін у роботі банку. Зберігайте спокій та отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел! Бережіть себе!
Акція «Вільний кредит» У рамках маркетингової акції «Вільний кредит» банк не утримує з учасника акції плату за тарифом «Платіж за основним боргом», якщо такий передбачено чинними тарифами по продукту в рамках договору, що зазначено в офіційних умовах. Термін дії акції з 09.03.2022 р. до 31 доби після закінчення воєнного стану в Україні.
anikola13 написав:Какие сейчас ограничения на р2р перевод с каждой карты и по инн? Количество операций в день?
у меня пускало по 1000 с одного ИНН за реальние 24 часа , но можно сепить - перед СЕПом запросите виписку по карте и убедитесь, что остаток, которий Ви СЕПите там есть. СЕП может ходить долго, но он ХОДИТ. Це не сивочолий, чистки БС не будет.
anikola13 написав:Какие сейчас ограничения на р2р перевод с каждой карты и по инн? Количество операций в день?
В воскресение, поскольку СЭП не ходил и было немного времени, толкнул на 18 разных карт (потом тупо надоело, хотя карты еще были). Т.е. 18 операций по 1000 грн с одной карты - реально. С понедельника основную сумму бросал СЭП-платежами. Сегодня рано утром отправил два последних СЭПа на Моно и ПУМБ, пока не дошли, жду. Оставил 1000 грн на дебетовой Форварда, чисто "на расплод" (ну и чтобы не платить комиссию).
Да, кто делает P2P на одну карту - засекайте ровно 24 часа от предыдущего платежа, проверено. "Обнуление" не в полночь, а спустя 24 часа.
Кстати, сегодня что-то долго СЭПы идут (( Отправил еще до 9 утра, до сих пор не зашли. Проверю после 14:00, что там будет. Уже жалею, что с утра не бросил хотя бы часть по P2P. Расслабился, что все так хорошо работает...
Искатель написав:Кстати, сегодня что-то долго СЭПы идут (( Отправил еще до 9 утра, до сих пор не зашли. Проверю после 14:00, что там будет. Уже жалею, что с утра не бросил хотя бы часть по P2P. Расслабился, что все так хорошо работает...
С скунсом не надо раслабляться.оператор сказала, что расчетный центр в Киеве.и там некому работать.место карты на полке, до лучших времен