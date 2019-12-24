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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
1
2- Погане. Некомпетентне.
18%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
2
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:17

Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
Искатель
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 22.02.16
Подякував: 819 раз.
Подякували: 4609 раз.
 
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6
13
1
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:28

ділюсь досвідом
сьогодні робив СЕП із банку на Приват
дойшло за 2 год (традиційно, інколи швидше ходило)
СМС в нормі
greenozon
 
Повідомлень: 12839
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 17:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

робота з банком мною призупинена...як то кажуть репутація наживається роками , а втрачається моментально . Високе звання скунс - банком підтверджено в черговий раз , як тільки штормові часи - то банк перетворюється на ломбард )...чого варті ліміти в 1000 грн. ,жоден банк здається не вводив таких диких лімітів на власні кошти...про що вони думають ?..чим більше закручені гайки - тим більший відтік капіталу. Прошу в студію крилату фразу Лаврова..))
-VICTOR-
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Повідомлень: 7203
З нами з: 15.08.12
Подякував: 388 раз.
Подякували: 1298 раз.
 
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  #<1 ... 76777879
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