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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:17
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
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Искатель
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:28
ділюсь досвідом
сьогодні робив СЕП із банку на Приват
дойшло за 2 год (традиційно, інколи швидше ходило)
СМС в нормі
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greenozon
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Додано: Сер 09 бер, 2022 17:59
робота з банком мною призупинена...як то кажуть репутація наживається роками , а втрачається моментально . Високе звання скунс - банком підтверджено в черговий раз , як тільки штормові часи - то банк перетворюється на ломбард )...чого варті ліміти в 1000 грн. ,жоден банк здається не вводив таких диких лімітів на власні кошти...про що вони думають ?..чим більше закручені гайки - тим більший відтік капіталу. Прошу в студію крилату фразу Лаврова..))
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-VICTOR-
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:37
Искатель написав:
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
У меня остались на трех картах по 14 копеек.
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rollo
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:53
rollo написав: Искатель написав:
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
У меня остались на трех картах по 14 копеек.
14 коп.много.оставил 1 коп.пусть пользуются...
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korzviktor20
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Додано: Сер 09 бер, 2022 23:03
korzviktor20 написав: rollo написав: Искатель написав:
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
У меня остались на трех картах по 14 копеек.
14 коп.много.оставил 1 коп.пусть пользуются...
Ок. Завтра выведу)
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rollo
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