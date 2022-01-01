Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:17
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:28
ділюсь досвідом
сьогодні робив СЕП із банку на Приват
дойшло за 2 год (традиційно, інколи швидше ходило)
СМС в нормі
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
робота з банком мною призупинена...як то кажуть репутація наживається роками , а втрачається моментально . Високе звання скунс - банком підтверджено в черговий раз , як тільки штормові часи - то банк перетворюється на ломбард )...чого варті ліміти в 1000 грн. ,жоден банк здається не вводив таких диких лімітів на власні кошти...про що вони думають ?..чим більше закручені гайки - тим більший відтік капіталу. Прошу в студію крилату фразу Лаврова..))
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:37
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:53
Додано: Сер 09 бер, 2022 23:03
Ок. Завтра выведу)
Додано: Чет 10 бер, 2022 04:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доброе утро. А где можно передержать деньги до лучших времён под вменяемый процент? по типу Форварда, если это достижимо
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