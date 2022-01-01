Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:17
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
Искатель
Повідомлень: 5367
З нами з: 22.02.16
Подякував: 819 раз.
Подякували: 4609 раз.
Профіль
6
13
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:28
ділюсь досвідом
сьогодні робив СЕП із банку на Приват дойшло за 2 год (традиційно, інколи швидше ходило) СМС в нормі
greenozon
Повідомлень: 12846
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1121 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:59
робота з банком мною призупинена...як то кажуть репутація наживається роками , а втрачається моментально . Високе звання скунс - банком підтверджено в черговий раз , як тільки штормові часи - то банк перетворюється на ломбард )...чого варті ліміти в 1000 грн. ,жоден банк здається не вводив таких диких лімітів на власні кошти...про що вони думають ?..чим більше закручені гайки - тим більший відтік капіталу. Прошу в студію крилату фразу Лаврова..))
-VICTOR-
Повідомлень: 7203
З нами з: 15.08.12
Подякував: 388 раз.
Подякували: 1300 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:37
Искатель написав:
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
У меня остались на трех картах по 14 копеек.
rollo
Повідомлень: 1370
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 139 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:53
rollo написав: Искатель написав:
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
У меня остались на трех картах по 14 копеек.
14 коп.много.оставил 1 коп.пусть пользуются...
korzviktor20
Повідомлень: 79
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 бер, 2022 23:03
korzviktor20 написав: rollo написав: Искатель написав:
Пришли после 16 часов и на Моно, и на ПУМБ. Т.е. шли больше 7 часов. Но главное, что дошли.
Из Форварда вышел, осталась 1000 грн на дебетовой, пусть лежит.
У меня остались на трех картах по 14 копеек.
14 коп.много.оставил 1 коп.пусть пользуются...
Ок. Завтра выведу)
rollo
Повідомлень: 1370
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 139 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 бер, 2022 04:56
Доброе утро. А где можно передержать деньги до лучших времён под вменяемый процент? по типу Форварда, если это достижимо
Алексей77
Повідомлень: 1740
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 бер, 2022 08:31
Алексей77 написав:
Доброе утро. А где можно передержать деньги до лучших времён под вменяемый процент? по типу Форварда, если это достижимо
Не смешно...
korzviktor20
Повідомлень: 79
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 бер, 2022 08:49
Алексей77 написав:
Доброе утро. А где можно передержать деньги до лучших времён под вменяемый процент? по типу Форварда, если это достижимо
колега mustbe давно запиляв потрібні таблиці
дебетки
https://mustbe.ml/tables/debet
кредитки
https://mustbe.ml/tables/credit
greenozon
Повідомлень: 12846
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1121 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1766
310221
Сер 09 бер, 2022 23:55 BBC
121
1093
Сер 09 бер, 2022 22:32 YaVI
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7092
1809326