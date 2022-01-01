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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
СЭП дошел за 1 час- как в добрые довоенные времена. На дебитках (12%) оставил круглые числа более 1т.
Додано: Чет 10 бер, 2022 12:06
чик только для проекта «Банк Власний Рахунок» -
Додано: Чет 10 бер, 2022 13:21
unknownurl
спасибо, попробую, бо в телеге ничего толком объяснить не могут...
загружу это приложение, а не предыдущее. туда без номера карты, как и на сайте в иб не пускает.
Додано: Чет 10 бер, 2022 14:18
Закон о принудительном изьятии объектов собственности рашки подписан президентом. Хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.
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