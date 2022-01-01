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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

СЭП дошел за 1 час- как в добрые довоенные времена. На дебитках (12%) оставил круглые числа более 1т.
lel
 
Повідомлень: 3129
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:32

unknownurl
шо то "назбиратус/вильний рахунок" от востока вже не бачу :?
чик
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1

 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:06

чик только для проекта «Банк Власний Рахунок» - https://bvr.ua/. 7% годовых и пока без изменений по вкладу «Назбиратус».
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 13:21

unknownurl
спасибо, попробую, бо в телеге ничего толком объяснить не могут...
загружу это приложение, а не предыдущее. туда без номера карты, как и на сайте в иб не пускает.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:18

Закон о принудительном изьятии объектов собственности рашки подписан президентом. Хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.
Порт
 
Повідомлень: 864
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:24

  Порт написав:Закон о принудительном изьятии объектов собственности рашки подписан президентом. Хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.

Чем по вашему данный закон угрожает простым клиентам банка? Вот чего не могу понять - зачем нагнетать? Неужели негатива не хватает?
WallNutPen
 
Повідомлень: 40
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