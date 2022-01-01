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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:13
СЭП дошел за 1 час- как в добрые довоенные времена. На дебитках (12%) оставил круглые числа более 1т.
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lel
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Додано: Чет 10 бер, 2022 12:06
чик
только для проекта «Банк Власний Рахунок» - https://bvr.ua/
. 7% годовых и пока без изменений по вкладу «Назбиратус».
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unknownurl
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Додано: Чет 10 бер, 2022 14:18
Закон о принудительном изьятии объектов собственности рашки подписан президентом. Хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.
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Порт
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Додано: Чет 10 бер, 2022 15:24
Порт написав:
Закон о принудительном изьятии объектов собственности рашки подписан президентом. Хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.
Чем по вашему данный закон угрожает простым клиентам банка? Вот чего не могу понять - зачем нагнетать? Неужели негатива не хватает?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:25
Карту форварда даст пополнить с российской карты?
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lara_08
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:53
lara_08 написав:
Карту форварда даст пополнить с российской карты?
Не дасть. МПС залочила всі руськи картки.
Смерть ворогам!
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Amethyst
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