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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

СЭП дошел за 1 час- как в добрые довоенные времена. На дебитках (12%) оставил круглые числа более 1т.
lel
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 360 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 12:06

чик только для проекта «Банк Власний Рахунок» - https://bvr.ua/. 7% годовых и пока без изменений по вкладу «Назбиратус».
unknownurl
 
Повідомлень: 727
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 223 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 14:18

Закон о принудительном изьятии объектов собственности рашки подписан президентом. Хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.
Порт
 
Повідомлень: 864
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 15:24

  Порт написав:Закон о принудительном изьятии объектов собственности рашки подписан президентом. Хомячки, не скулите потом, что вас не предупреждали.

Чем по вашему данный закон угрожает простым клиентам банка? Вот чего не могу понять - зачем нагнетать? Неужели негатива не хватает?
WallNutPen
 
Повідомлень: 43
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:25

Карту форварда даст пополнить с российской карты?
lara_08
 
Повідомлень: 145
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 15:53

  lara_08 написав:Карту форварда даст пополнить с российской карты?

Не дасть. МПС залочила всі руськи картки.
Смерть ворогам!
Amethyst
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Повідомлень: 1972
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 346 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 00:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

..що тут за лазутчики з рашистськими картками шастають ?)
-VICTOR-
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Повідомлень: 7206
З нами з: 15.08.12
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Подякували: 1301 раз.
 
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