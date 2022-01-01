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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 бер, 2022 10:59
Lost написав: хуторянка написав:
первый выходной с начала войны-отстала от "финжизни"
шо за гонение на барсик ?
имхо-поскольку туева куча не разрывных не вижу смысла двигать и по картам
да лана... рано еще барсика хоронить...
да, с лимитами на переводы банка свинью подсунула, но сеп работает, карты тоже, думаю будет жить и не рыпаюсь
а там время рассудит
Уже многие сбежали... Ну у кого неразрывные депо - будут топить о "сижу ровно на попе".
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jay2004
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:14
Ніхто не знає майбутнього
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:27
jay2004 написав:
Уже многие сбежали...
Женя, есть статистика?!? это когда кто то смс-ку не получил и на ветке началось все пропало? закрывать все в ноль, убирать копейки с карт
первая волна паникеров конечно была, даже здесь на форуме.
каждый живет своим умом, оценивая риски самостоятельно
с фарсиком еще со времен стандарта... ни за кого не топил и карты не опустошал
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Lost
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:33
jay2004 написав: Lost написав: хуторянка написав:
первый выходной с начала войны-отстала от "финжизни"
шо за гонение на барсик ?
имхо-поскольку туева куча не разрывных не вижу смысла двигать и по картам
да лана... рано еще барсика хоронить...
да, с лимитами на переводы банка свинью подсунула, но сеп работает, карты тоже, думаю будет жить и не рыпаюсь
а там время рассудит
Уже многие сбежали... Ну у кого неразрывные депо - будут топить о "сижу ровно на попе".
Ну у меня неразрывных депо тут где-то порядка 13тыс. грн. с копейками, но всего - порядка 9/10 фонда - все кроме того одного депозита только текущие остатки. До войны было часто выше фонда (в т.ч. на 24.02.2022). "Сижу на попе ровно". Во первых - не последние, во вторых - не вижу смысла держать на текущих в том же спорте, моне, алле и т.п. В случае ВА (во что не очень верю) процентные потери будут примерно сопоставимые как если держать в более "дешевых" банках. Если "все буде Україна" - буду в небольшом плюсе. Как тут принято писать решил подставить банку плечо, хоть он и скунс, но были случаи что он тоже выручал - по сути сколько времени по текущим его ставка лучшая в БСУ.
Никого не агитирую - просто моя позиция - все буде Україна
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WallNutPen
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Додано: Суб 12 бер, 2022 11:42
Lost написав: jay2004 написав:
Уже многие сбежали...
Женя, есть статистика?!? это когда кто то смс-ку не получил и на ветке началось все пропало?
3.03.2022 - Верховная Рада приняла закон 7122
10.03.2022 - подписал Зеленский.
Читаем, медленно шевеля губами. Всем удачи! Все буде Україна.
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jay2004
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