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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 10:59

  Lost написав:
  хуторянка написав:первый выходной с начала войны-отстала от "финжизни"
шо за гонение на барсик ?
имхо-поскольку туева куча не разрывных не вижу смысла двигать и по картам

да лана... рано еще барсика хоронить...
да, с лимитами на переводы банка свинью подсунула, но сеп работает, карты тоже, думаю будет жить и не рыпаюсь ;) а там время рассудит


Уже многие сбежали... Ну у кого неразрывные депо - будут топить о "сижу ровно на попе".
jay2004
 
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Ніхто не знає майбутнього
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Уже многие сбежали...

Женя, есть статистика?!? это когда кто то смс-ку не получил и на ветке началось все пропало? закрывать все в ноль, убирать копейки с карт :mrgreen:
первая волна паникеров конечно была, даже здесь на форуме.

каждый живет своим умом, оценивая риски самостоятельно ;) с фарсиком еще со времен стандарта... ни за кого не топил и карты не опустошал :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:33

  jay2004 написав:
  Lost написав:
  хуторянка написав:первый выходной с начала войны-отстала от "финжизни"
шо за гонение на барсик ?
имхо-поскольку туева куча не разрывных не вижу смысла двигать и по картам

да лана... рано еще барсика хоронить...
да, с лимитами на переводы банка свинью подсунула, но сеп работает, карты тоже, думаю будет жить и не рыпаюсь ;) а там время рассудит


Уже многие сбежали... Ну у кого неразрывные депо - будут топить о "сижу ровно на попе".

Ну у меня неразрывных депо тут где-то порядка 13тыс. грн. с копейками, но всего - порядка 9/10 фонда - все кроме того одного депозита только текущие остатки. До войны было часто выше фонда (в т.ч. на 24.02.2022). "Сижу на попе ровно". Во первых - не последние, во вторых - не вижу смысла держать на текущих в том же спорте, моне, алле и т.п. В случае ВА (во что не очень верю) процентные потери будут примерно сопоставимые как если держать в более "дешевых" банках. Если "все буде Україна" - буду в небольшом плюсе. Как тут принято писать решил подставить банку плечо, хоть он и скунс, но были случаи что он тоже выручал - по сути сколько времени по текущим его ставка лучшая в БСУ.
Никого не агитирую - просто моя позиция - все буде Україна
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 11:42

  Lost написав:
  jay2004 написав:Уже многие сбежали...

Женя, есть статистика?!? это когда кто то смс-ку не получил и на ветке началось все пропало?


3.03.2022 - Верховная Рада приняла закон 7122
10.03.2022 - подписал Зеленский.

Читаем, медленно шевеля губами. Всем удачи! Все буде Україна.
jay2004
 
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