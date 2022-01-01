хуторянка написав:первый выходной с начала войны-отстала от "финжизни" шо за гонение на барсик ? имхо-поскольку туева куча не разрывных не вижу смысла двигать и по картам
да лана... рано еще барсика хоронить... да, с лимитами на переводы банка свинью подсунула, но сеп работает, карты тоже, думаю будет жить и не рыпаюсь а там время рассудит
Уже многие сбежали... Ну у кого неразрывные депо - будут топить о "сижу ровно на попе".
Ну у меня неразрывных депо тут где-то порядка 13тыс. грн. с копейками, но всего - порядка 9/10 фонда - все кроме того одного депозита только текущие остатки. До войны было часто выше фонда (в т.ч. на 24.02.2022). "Сижу на попе ровно". Во первых - не последние, во вторых - не вижу смысла держать на текущих в том же спорте, моне, алле и т.п. В случае ВА (во что не очень верю) процентные потери будут примерно сопоставимые как если держать в более "дешевых" банках. Если "все буде Україна" - буду в небольшом плюсе. Как тут принято писать решил подставить банку плечо, хоть он и скунс, но были случаи что он тоже выручал - по сути сколько времени по текущим его ставка лучшая в БСУ. Никого не агитирую - просто моя позиция - все буде Україна
Женя, есть статистика?!? это когда кто то смс-ку не получил и на ветке началось все пропало?
3.03.2022 - Верховная Рада приняла закон 7122 10.03.2022 - подписал Зеленский.
Читаем, медленно шевеля губами. Всем удачи! Все буде Україна.
Аргумент "чтения медленно, шевеля губами" не имеет правового значения и не усиливает изложенную Вами позицию, а лишь ослабляет. Банк принадлежит акционеру-физическому лицу, в котором нет государственного капитала, и поэтому его собственность защищена статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции. В ней есть исключения об изъятии собственности физического лица, но только с адекватной денежной компенсацией.