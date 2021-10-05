Додано: Суб 12 бер, 2022 11:33

jay2004 написав: Lost написав: хуторянка написав: первый выходной с начала войны-отстала от "финжизни"

шо за гонение на барсик ?

имхо-поскольку туева куча не разрывных не вижу смысла двигать и по картам первый выходной с начала войны-отстала от "финжизни"шо за гонение на барсик ?имхо-поскольку туева куча не разрывных не вижу смысла двигать и по картам

да лана... рано еще барсика хоронить...

да, с лимитами на переводы банка свинью подсунула, но сеп работает, карты тоже, думаю будет жить и не рыпаюсь а там время рассудит да лана... рано еще барсика хоронить...да, с лимитами на переводы банка свинью подсунула, но сеп работает, карты тоже, думаю будет жить и не рыпаюсьа там время рассудит



Уже многие сбежали... Ну у кого неразрывные депо - будут топить о "сижу ровно на попе". Уже многие сбежали... Ну у кого неразрывные депо - будут топить о "сижу ровно на попе".

Ну у меня неразрывных депо тут где-то порядка 13тыс. грн. с копейками, но всего - порядка 9/10 фонда - все кроме того одного депозита только текущие остатки. До войны было часто выше фонда (в т.ч. на 24.02.2022). "Сижу на попе ровно". Во первых - не последние, во вторых - не вижу смысла держать на текущих в том же спорте, моне, алле и т.п. В случае ВА (во что не очень верю) процентные потери будут примерно сопоставимые как если держать в более "дешевых" банках. Если "все буде Україна" - буду в небольшом плюсе. Как тут принято писать решил подставить банку плечо, хоть он и скунс, но были случаи что он тоже выручал - по сути сколько времени по текущим его ставка лучшая в БСУ.Никого не агитирую - просто моя позиция - все буде Україна