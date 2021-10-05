Додано: Суб 12 бер, 2022 17:54

Lost написав: каждый живет своим умом, оценивая риски самостоятельно с фарсиком еще со времен стандарта... ни за кого не топил и карты не опустошал каждый живет своим умом, оценивая риски самостоятельно с фарсиком еще со времен стандарта... ни за кого не топил и карты не опустошал

..так в том то и дело , что выводы ж делаются не сиюминутные , а по опыту не одного года..как себя банк вел при малейшем ветерке , не говоря уже по бурях - все знают , кто не первый день - вел себя как вонючка . А посему еще со времен Стандарта после известных событий с кредитками...)) и гордого звания от клиентов -СКУНС , никаких депозитов априори у меня нет и не будет . Ну а по сегодняшней ситуации - и на карточных круглый ноль ибо я понимаю с кем имею дело и расчитывать на то что смогу воспользоваться СВОИМИ у меня абсолютно никаких оснований нет .И нулевое решение принято как раз по решению 1000 грн на р2р...на собственные средства.Меня другое удивляет...наскольно дебильное руководство в банке , которое не понимает - что приняв такие ограничения на собственные средства , клиент не примет другого решения как снятие всех доступных средств со счетов.