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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Женя, есть статистика?!? это когда кто то смс-ку не получил и на ветке началось все пропало? закрывать все в ноль, убирать копейки с карт
первая волна паникеров конечно была, даже здесь на форуме.
каждый живет своим умом, оценивая риски самостоятельно с фарсиком еще со времен стандарта... ни за кого не топил и карты не опустошал
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:33
Ну у меня неразрывных депо тут где-то порядка 13тыс. грн. с копейками, но всего - порядка 9/10 фонда - все кроме того одного депозита только текущие остатки. До войны было часто выше фонда (в т.ч. на 24.02.2022). "Сижу на попе ровно". Во первых - не последние, во вторых - не вижу смысла держать на текущих в том же спорте, моне, алле и т.п. В случае ВА (во что не очень верю) процентные потери будут примерно сопоставимые как если держать в более "дешевых" банках. Если "все буде Україна" - буду в небольшом плюсе. Как тут принято писать решил подставить банку плечо, хоть он и скунс, но были случаи что он тоже выручал - по сути сколько времени по текущим его ставка лучшая в БСУ.
Никого не агитирую - просто моя позиция - все буде Україна
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:42
Додано: Суб 12 бер, 2022 13:51
Да банк работет - четко , СЕП ходит с карты на карту идут ,,в 2014 тоже проблем не было ... Остаёмся с Форвардом
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:19
Каждому свое...главное, не ныть, когда ломбард накроется...
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:50
В телеграм банк написав що підвищує ставки по депозитах
із 13.03.2022
однако!
Додано: Суб 12 бер, 2022 17:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
..так в том то и дело , что выводы ж делаются не сиюминутные , а по опыту не одного года..как себя банк вел при малейшем ветерке , не говоря уже по бурях - все знают , кто не первый день - вел себя как вонючка . А посему еще со времен Стандарта после известных событий с кредитками...)) и гордого звания от клиентов -СКУНС , никаких депозитов априори у меня нет и не будет . Ну а по сегодняшней ситуации - и на карточных круглый ноль ибо я понимаю с кем имею дело и расчитывать на то что смогу воспользоваться СВОИМИ у меня абсолютно никаких оснований нет .И нулевое решение принято как раз по решению 1000 грн на р2р...на собственные средства.
Меня другое удивляет...наскольно дебильное руководство в банке , которое не понимает - что приняв такие ограничения на собственные средства , клиент не примет другого решения как снятие всех доступных средств со счетов.
Додано: Суб 12 бер, 2022 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Руководство просто не имеет интеллекта! Я про 1000/сутки.
Составил жалобу о нарушении конституционных прав за органические доступа к собственным средствам. Буду обращаться в НБУ.
Горячка мямлит о каком то постановлении НБУ, которое даёт право банку ставить ограничения. ДАЁТ ПРАВО, а не ОБЯЗЫВАЕТ!
П.С. С ПУМБ легко перевел нужную сумму
Додано: Нед 13 бер, 2022 07:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Лимит 1к грн/сутки только на P2P. Через СЭП же ограничений таких нет. Не пойму смысл этого нытья.
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