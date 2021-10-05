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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:34
Howl написав:
Лимит 1к грн/сутки только на P2P. Через СЭП же ограничений таких нет. Не пойму смысл этого нытья.
Смысл в том, чтобы ныть, подстрекать и провоцировать.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 15:38
А какие проценты сейчас на остаток средств на Коко дебетовой карты ?
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Додано: Нед 13 бер, 2022 15:43
Бездипломный - тут тебя помнят ещё со времён дельты и таврики. Там где ты появляешься, пахнет банкротством.
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