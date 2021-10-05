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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:34

  Howl написав:Лимит 1к грн/сутки только на P2P. Через СЭП же ограничений таких нет. Не пойму смысл этого нытья.

Смысл в том, чтобы ныть, подстрекать и провоцировать.
Клиент_
 
Повідомлень: 231
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:38

А какие проценты сейчас на остаток средств на Коко дебетовой карты ?
diplomnet
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Повідомлень: 1837
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:43

Бездипломный - тут тебя помнят ещё со времён дельты и таврики. Там где ты появляешься, пахнет банкротством.
Порт
 
Повідомлень: 866
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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