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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 10:34
Howl написав:
Лимит 1к грн/сутки только на P2P. Через СЭП же ограничений таких нет. Не пойму смысл этого нытья.
Смысл в том, чтобы ныть, подстрекать и провоцировать.
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Додано: Нед 13 бер, 2022 15:38
А какие проценты сейчас на остаток средств на Коко дебетовой карты ?
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Додано: Нед 13 бер, 2022 15:43
Бездипломный - тут тебя помнят ещё со времён дельты и таврики. Там где ты появляешься, пахнет банкротством.
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Порт
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Додано: Нед 13 бер, 2022 16:01
Порт написав:
Бездипломный - тут тебя помнят ещё со времён дельты и таврики. Там где ты появляешься, пахнет банкротством.
При чем тут это ... Вопрос по существу ..? Ставки по депозитам с 13.03 поднимают , а сейчас на остаток карточек сколько идёт % ?
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Додано: Нед 13 бер, 2022 16:48
Howl написав:Лимит 1к грн/сутки только на P2P. Через СЭП же ограничений таких нет. Не пойму смысл этого нытья.
Значит вам этот банк очень подходит. Раз не поняли - это именно и есть уровень интеллекта, когда отстаивание прав кажется нытьем.
Другие банки не вводили такие ограничения. Правильнее сказать - ни какие ограничения не вводили
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2XL
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Додано: Нед 13 бер, 2022 18:33
2XL написав:
жалобу о нарушении конституционных прав за органические доступа к собственным средствам.
Так ответят что военное положение и мол идите за рф клраблем.
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ВIВ
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Додано: Нед 13 бер, 2022 19:00
Есть КокоДебет без денег на счету. В конце месяца, насколько я понимаю, банк захочет снять 15грн/мес за обслуживание.
Вопрос, снимет ли банк эти деньги в минус (в неразрешенный овердрафт)?
Есть ли возможность закрыть этот продукт без посещения отделения банка?
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Sinica
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Додано: Нед 13 бер, 2022 19:14
Sinica написав:
без посещения отделения банка?
Отказали! И даже не смотря на место открытия "окупированный Херсон".
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Hotab
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