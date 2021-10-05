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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 10:34

  Howl написав:Лимит 1к грн/сутки только на P2P. Через СЭП же ограничений таких нет. Не пойму смысл этого нытья.

Смысл в том, чтобы ныть, подстрекать и провоцировать.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:38

А какие проценты сейчас на остаток средств на Коко дебетовой карты ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 15:43

Бездипломный - тут тебя помнят ещё со времён дельты и таврики. Там где ты появляешься, пахнет банкротством.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:01

  Порт написав:Бездипломный - тут тебя помнят ещё со времён дельты и таврики. Там где ты появляешься, пахнет банкротством.

При чем тут это ... Вопрос по существу ..? Ставки по депозитам с 13.03 поднимают , а сейчас на остаток карточек сколько идёт % ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 16:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Howl написав:Лимит 1к грн/сутки только на P2P. Через СЭП же ограничений таких нет. Не пойму смысл этого нытья.
Значит вам этот банк очень подходит. Раз не поняли - это именно и есть уровень интеллекта, когда отстаивание прав кажется нытьем.

Другие банки не вводили такие ограничения. Правильнее сказать - ни какие ограничения не вводили
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  2XL написав:жалобу о нарушении конституционных прав за органические доступа к собственным средствам.

Так ответят что военное положение и мол идите за рф клраблем.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Есть КокоДебет без денег на счету. В конце месяца, насколько я понимаю, банк захочет снять 15грн/мес за обслуживание.
Вопрос, снимет ли банк эти деньги в минус (в неразрешенный овердрафт)?
Есть ли возможность закрыть этот продукт без посещения отделения банка?
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Sinica написав:без посещения отделения банка?

Отказали! И даже не смотря на место открытия "окупированный Херсон".
Hotab
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