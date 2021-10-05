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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 03:16
ВIВ написав: Sinica написав:
Вопрос, снимет ли банк эти деньги в минус (в неразрешенный овердрафт)?
Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.
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