RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 03:16

  ВIВ написав:
  Sinica написав:Вопрос, снимет ли банк эти деньги в минус (в неразрешенный овердрафт)?

Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.

Аналогично.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 5, 6, 7
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
64 17937
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 бер, 2022 22:51
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 180, 181, 182
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1813 325052
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 бер, 2022 22:46
WallNutPen
Банк Власний Рахунок 1 ... 33, 34, 35
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
345 225900
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 бер, 2022 22:34
Intento

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.