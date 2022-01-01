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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 03:16
ВIВ написав: Sinica написав:
Вопрос, снимет ли банк эти деньги в минус (в неразрешенный овердрафт)?
Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.
Аналогично.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 12:28
ВIВ написав:
Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.
Я и до войны не доверял этому банку, поэтому не хранил свои деньги и не выполнял условия бесплатности. Ни разу не снимали в минус. Если было 0, то 0 и оставался, если были деньги - снимали копейки, но не больше остатка.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 13:34
13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?
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