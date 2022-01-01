RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 03:16

  ВIВ написав:
  Sinica написав:Вопрос, снимет ли банк эти деньги в минус (в неразрешенный овердрафт)?

Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.

Аналогично.
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 81
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:28

  ВIВ написав:Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.


Я и до войны не доверял этому банку, поэтому не хранил свои деньги и не выполнял условия бесплатности. Ни разу не снимали в минус. Если было 0, то 0 и оставался, если были деньги - снимали копейки, но не больше остатка.
unknownurl
 
Повідомлень: 728
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?
Golf_streem
 
Повідомлень: 237
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1, 2
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
11 181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 12:58
Порт
Альфа-Банк 1 ... 180, 181, 182
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1815 326410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 11:31
WallNutPen
Ідея Банк 1 ... 7, 8, 9
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
87 2709
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 09:18
jay2004

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.