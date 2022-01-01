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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 03:16

  ВIВ написав:
  Sinica написав:Вопрос, снимет ли банк эти деньги в минус (в неразрешенный овердрафт)?

Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.

Аналогично.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 12:28

  ВIВ написав:Мне горячка сказала что если <14,99то то не снимет ничего.
Проверю на 6 аккаунтах, на которых 0 с начала войны.


Я и до войны не доверял этому банку, поэтому не хранил свои деньги и не выполнял условия бесплатности. Ни разу не снимали в минус. Если было 0, то 0 и оставался, если были деньги - снимали копейки, но не больше остатка.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 13:48

  Golf_streem написав:13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?

СЭПы с Фарса ходют с 9 до 18:00
Моня часто тормозит с приходом
Ото и ждите до 15..16:00
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:57

пришло в телеграмм от Форварда

Ми - з Україною! Разом переможемо!

Ми – Forward Bank – український банк.
Ми є окремою юридичною особою, що діє у відповідності до українського законодавства, контролюється Національним банком України та дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану в Україні.
Банк входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією НБУ, і є членом Фонду гарантування вкладів України.
Основним нашим завданням є ефективне та якісне обслуговування українців, надання не тільки привабливих і вигідних банківських продуктів і послуг, а й високого рівня якості обслуговування. Тому, навіть в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати.
Керівництво та вся команда банку є патріотами України. Ми найсуворішим чином засуджуємо нічим не виправдану відкриту широкомасштабну збройну агресію РФ проти незалежної, мирної та демократичної України.
Банк припинив усі відносини з клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора.
Ми також підтримуємо українську армію та долучаємося до збору коштів для ЗСУ. У Forward online в розділі "оплата послуг" можна перерахувати будь-яку суму на підтримку Збройних Сил України, яка надходить на спец рахунок НБУ.
Команда банку самовіддано працює в умовах воєнного часу, поділяючи з кожним українцем випробування, біль від втрат та гордість за країну. Ми пишаємося нашими ЗСУ, ТРО та волонтерами, які кожного дня наближають перемогу кожен на своєму місці.
Разом переможемо!

Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram: https://t.me/joinchat/8atIKHGxGK1iMDEy

Джерело:
https://www.forward-bank.com/press-cent ... remozhemo/
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 14:58

unknownurl
А зачем вообще карту получали - для прикола? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Где кэшбек +++ за депо? Раньше приходило 13/09 и 13/12. Надеялся что сегодня придёт.
andreyiskra
 
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