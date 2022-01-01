Аналогично.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 03:16
Додано: Пон 14 бер, 2022 12:28
Я и до войны не доверял этому банку, поэтому не хранил свои деньги и не выполнял условия бесплатности. Ни разу не снимали в минус. Если было 0, то 0 и оставался, если были деньги - снимали копейки, но не больше остатка.
Додано: Пон 14 бер, 2022 13:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?
Додано: Пон 14 бер, 2022 13:48
Додано: Пон 14 бер, 2022 14:57
пришло в телеграмм от Форварда
Ми - з Україною! Разом переможемо!
Ми – Forward Bank – український банк.
Ми є окремою юридичною особою, що діє у відповідності до українського законодавства, контролюється Національним банком України та дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану в Україні.
Банк входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією НБУ, і є членом Фонду гарантування вкладів України.
Основним нашим завданням є ефективне та якісне обслуговування українців, надання не тільки привабливих і вигідних банківських продуктів і послуг, а й високого рівня якості обслуговування. Тому, навіть в умовах воєнного стану по всій території України, ми робимо все можливе, щоб наші сервіси продовжували працювати.
Керівництво та вся команда банку є патріотами України. Ми найсуворішим чином засуджуємо нічим не виправдану відкриту широкомасштабну збройну агресію РФ проти незалежної, мирної та демократичної України.
Банк припинив усі відносини з клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження. Ми підтримуємо санкції проти країни-агресора.
Ми також підтримуємо українську армію та долучаємося до збору коштів для ЗСУ. У Forward online в розділі "оплата послуг" можна перерахувати будь-яку суму на підтримку Збройних Сил України, яка надходить на спец рахунок НБУ.
Команда банку самовіддано працює в умовах воєнного часу, поділяючи з кожним українцем випробування, біль від втрат та гордість за країну. Ми пишаємося нашими ЗСУ, ТРО та волонтерами, які кожного дня наближають перемогу кожен на своєму місці.
Разом переможемо!
Слідкуй за новинами Forward Bank у Тelegram:
Джерело:
Додано: Пон 14 бер, 2022 15:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Где кэшбек +++ за депо? Раньше приходило 13/09 и 13/12. Надеялся что сегодня придёт.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прийшло в додаток:
Строкові депозити на 367 днів
Долар 5%
Євро 3.5%
Гривня 14% (367 та 734 днів).
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:11
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