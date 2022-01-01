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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:14

  Golf_streem написав:13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?

Вже зайшли.
Golf_streem
 
Повідомлень: 239
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:18

  Scotch написав:Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет? :| Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.

Так, це СЕП. Я на Моно відправив 13.03 в 21:30, сьогодні після 17 зайшло. Чекайте до завтра.
Golf_streem
 
Повідомлень: 239
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Scotch написав:Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет? :| Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.
По номеру карты это р2р. Проверяйте остаток на Форварде, должны были вернуть. У них это всегда по тихой воде. Ограничения на перевода 1к/сутки
2XL
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Повідомлень: 3725
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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