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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:14
Golf_streem написав:
13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?
Вже зайшли.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:18
Scotch написав:
Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет?
Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.
Так, це СЕП. Я на Моно відправив 13.03 в 21:30, сьогодні після 17 зайшло. Чекайте до завтра.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:23
Scotch написав:
Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет?
Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.
По номеру карты это р2р. Проверяйте остаток на Форварде, должны были вернуть. У них это всегда по тихой воде. Ограничения на перевода 1к/сутки
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Пон 14 бер, 2022 19:16
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