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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:14

  Golf_streem написав:13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?

Вже зайшли.
Golf_streem
 
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Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:18

  Scotch написав:Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет? :| Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.

По номеру карти - це р2р, СЕП - це по IBANу. Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)
Востаннє редагувалось Golf_streem в Пон 14 бер, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Golf_streem
 
Повідомлень: 239
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Scotch написав:Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет? :| Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.
По номеру карты это р2р. Проверяйте остаток на Форварде, должны были вернуть. У них это всегда по тихой воде. Ограничения на перевода 1к/сутки
2XL
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Повідомлень: 3726
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Scotch, нет. СЭП — платежи по свободным реквизитам.
Howl
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Повідомлень: 4356
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:57

  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:01

А как удалённо закрыть щита у банке?!
Amethyst
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Подякували: 346 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:21

Amethyst
Зачем?
Vorlon
 
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Подякували: 1083 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:27

  Vorlon написав:Amethyst
Зачем?

ну надо :)
Amethyst
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Повідомлень: 1994
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Подякував: 122 раз.
Подякували: 346 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:45

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик


Ликвидность на нуле. Даже 14% по депо уже не поможет. Хорош был, скунс, но рашистский(.
jay2004
 
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Подякували: 395 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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