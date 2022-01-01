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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 20:14
Golf_streem написав:
13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?
Вже зайшли.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:18
Scotch написав:
Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет?
Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.
По номеру карти - це р2р, СЕП - це по IBANу. Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)
Востаннє редагувалось Golf_streem
в Пон 14 бер, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:23
Scotch написав:
Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет?
Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.
По номеру карты это р2р. Проверяйте остаток на Форварде, должны были вернуть. У них это всегда по тихой воде. Ограничения на перевода 1к/сутки
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Додано: Пон 14 бер, 2022 20:45
Scotch, нет. СЭП — платежи по свободным реквизитам.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 16:57
Golf_streem написав:
Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)
Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп
.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик
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mustbe
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Додано: Вів 15 бер, 2022 17:01
А как удалённо закрыть щита у банке?!
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Додано: Вів 15 бер, 2022 17:21
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Зачем?
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Додано: Вів 15 бер, 2022 17:27
Vorlon написав:Amethyst
Зачем?
ну надо
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Додано: Вів 15 бер, 2022 17:45
mustbe написав: Golf_streem написав:
Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)
Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп
.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик
Ликвидность на нуле. Даже 14% по депо уже не поможет. Хорош был, скунс, но рашистский(.
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