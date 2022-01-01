RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:14

  Golf_streem написав:13.03 в 21:30 відправив СЕП на Моно 50к, ще не дійшли. Вже хвилюватися? Що можна зробити?

Вже зайшли.
Golf_streem
 
Повідомлень: 241
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:18

  Scotch написав:Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет? :| Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.

По номеру карти - це р2р, СЕП - це по IBANу. Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)
Востаннє редагувалось Golf_streem в Пон 14 бер, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Golf_streem
 
Повідомлень: 241
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Scotch написав:Ребят,перевод из Форварда по номеру карты это СЭП или нет? :| Перевод был вчера,на карте Форварда сразу минус,на карте Привата ничего.
По номеру карты это р2р. Проверяйте остаток на Форварде, должны были вернуть. У них это всегда по тихой воде. Ограничения на перевода 1к/сутки
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3726
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 20:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Scotch, нет. СЭП — платежи по свободным реквизитам.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:57

  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6242
З нами з: 27.12.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:01

А как удалённо закрыть щита у банке?!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:21

Amethyst
Зачем?
Vorlon
 
Повідомлень: 10055
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:27

  Vorlon написав:Amethyst
Зачем?

ну надо :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 05.05.21
Подякував: 122 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:45

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик


Ликвидность на нуле. Даже 14% по депо уже не поможет. Хорош был, скунс, но рашистский(.
jay2004
 
Повідомлень: 3163
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:42

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Amethyst
Зачем?

ну надо :)
кредитні погасити в інших,і все-таке
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12797
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 82838485>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 184, 185, 186
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1854 333499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 19:17
Amethyst
Ідея Банк 1 ... 8, 9, 10
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
93 3837
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 16:59
Amethyst
ПроКредит Банк 1, 2, 3
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
23 383
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 14:38
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.