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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 18:57
а есть ли комиссия со стороны Форварда при переводе с карты Коко кард (для выплат) на карту другого банка
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Andey
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:21
Andey написав:
а есть ли комиссия со стороны Форварда при переводе с карты Коко кард (для выплат) на карту другого банка
там изначально нужно виписку заказать и воочию убедиться, что деньги там есть
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Goodman
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:21
mustbe написав: Golf_streem написав:
Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)
Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп
.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик
Сегодня часов в 10 отправил СЕПом 7т на моно. Деньги ушли. Правда еще не пришли.
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barborys
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:24
mustbe написав: Golf_streem написав:
Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)
Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп
.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик
Інформуємо Вас, P2P-перекази у системі Інтернет банк «Forward Online» та P2P-перекази з карток АТ «БАНК ФОРВАРД» можливо здійснити у сумі 1 000 грн. на добу.
Максимальна сума переказу за довільними реквізитами складає 3 000 грн.
Якось сумно, гайки закрутили.
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Golf_streem
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