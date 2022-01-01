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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

а есть ли комиссия со стороны Форварда при переводе с карты Коко кард (для выплат) на карту другого банка
Andey
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Andey написав:а есть ли комиссия со стороны Форварда при переводе с карты Коко кард (для выплат) на карту другого банка

там изначально нужно виписку заказать и воочию убедиться, что деньги там есть
Goodman
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Повідомлень: 4868
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:21

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик

Сегодня часов в 10 отправил СЕПом 7т на моно. Деньги ушли. Правда еще не пришли.
barborys
 
Повідомлень: 135
З нами з: 08.06.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:24

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик

Інформуємо Вас, P2P-перекази у системі Інтернет банк «Forward Online» та P2P-перекази з карток АТ «БАНК ФОРВАРД» можливо здійснити у сумі 1 000 грн. на добу.
Максимальна сума переказу за довільними реквізитами складає 3 000 грн.
Якось сумно, гайки закрутили.
Golf_streem
 
Повідомлень: 241
З нами з: 06.08.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 82838485
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