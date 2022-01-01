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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

а есть ли комиссия со стороны Форварда при переводе с карты Коко кард (для выплат) на карту другого банка
Andey
 
Повідомлень: 1156
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Andey написав:а есть ли комиссия со стороны Форварда при переводе с карты Коко кард (для выплат) на карту другого банка

там изначально нужно виписку заказать и воочию убедиться, что деньги там есть
Goodman
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Повідомлень: 4868
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Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:21

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик

Сегодня часов в 10 отправил СЕПом 7т на моно. Деньги ушли. Правда еще не пришли.
barborys
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:24

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик

Інформуємо Вас, P2P-перекази у системі Інтернет банк «Forward Online» та P2P-перекази з карток АТ «БАНК ФОРВАРД» можливо здійснити у сумі 1 000 грн. на добу.
Максимальна сума переказу за довільними реквізитами складає 3 000 грн.
Якось сумно, гайки закрутили.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:14

  Golf_streem написав:Інформуємо Вас, P2P-перекази у системі Інтернет банк «Forward Online» та P2P-перекази з карток АТ «БАНК ФОРВАРД» можливо здійснити у сумі 1 000 грн. на добу.
Максимальна сума переказу за довільними реквізитами складає 3 000 грн.
Якось сумно, гайки закрутили.

По факту більше 1000 СЕПом не випускає
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поспілкувався в чаті.
Я: Добрий вечір? Чому я не можу перевести СЕПом більше 1000грн?
КЦ:Ліміти на Р2Р-перкази у Forward Online або переказ у Forward Online по довільним реквізитам у Forward Online встановлено на рівні 1000 грн.
Я:Ліміт на безготівкові операції (оплата товарів) та переказ у Forward Online по довільним реквізитам встановлено на рівні 3000 грн.
КЦ:Ми вирішуємо ще питання із лімітами.
Приносимо вибачення за незручності.
Я:Так я які ліміти?Ті, що у вас на сайті, чи ті, що Ви пишете?
КЦ:Через технічний збій ліміти не змінено. Актуальні ті, що ми Вам щойно написали.
Я:А що означає :"Ми вирішуємо ще питання із лімітами."?
КЦ:Банк працює над вирішенням данного питання.
Вибачте за тимчасові незручності.
Я:Не зрозумів відповідь. Банк хоче взагалі зрізати в нуль всі перекази? Чи яке питання вірішує банк?
КЦ:Банк вирішує питання щодо підняття лімітів.

Дуже дивно це все...
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 20:58

Golf_streem
1000 отправил с карты на карту. СЭПом не дали больше ни 3,ни 2, ни 1.Что за фигня. Нужно жаловаться в НБУ
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:03

  mustbe написав:
  Golf_streem написав:Форвар зараз випускає до 1000 грн по р2р, через СЕП без обмежень (обмеження є, але рівень стелі я не знаю)

Ахтунг.
С сегодняшнего дня - лимит 1к на п2п и/или сэп.
Больше 1к - с карты вынести сэпом нельзя.
Прикрутили очередной крантик

Ну, все ясно - перший клієнт на ФГВФО ... Іде за рускім кораблем ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:04

  бульбик написав:Golf_streem
1000 отправил с карты на карту. СЭПом не дали больше ни 3,ни 2, ни 1.Что за фигня. Нужно жаловаться в НБУ

Пізно, отримаєте своє через ФГВФО.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:22

  maxprofit написав:
  бульбик написав:Golf_streem
1000 отправил с карты на карту. СЭПом не дали больше ни 3,ни 2, ни 1.Что за фигня. Нужно жаловаться в НБУ

Пізно, отримаєте своє через ФГВФО.

Пока на 21-20 работает. По 1000 надергал то, что оставлял на развод. Уже между своими счетами не дает переводить больше 1000.
lel
 
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