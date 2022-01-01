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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:42
Аминь. Эта ветка скоро переместится на одну строчку ниже в списке форумов.
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Порт
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Додано: Вів 15 бер, 2022 21:44
maxprofit написав: бульбик написав:Golf_streem
1000 отправил с карты на карту. СЭПом не дали больше ни 3,ни 2, ни 1.Что за фигня. Нужно жаловаться в НБУ
Пізно, отримаєте своє через ФГВФО.
Megabank той що у Харкові, декілька днів картки todo не працювали взагалі, потім все норм. 1000 грн у мене особисто вже с вчора картки поблоковано незрозумілими ліміти.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 22:04
Порт написав:
Аминь. Эта ветка скоро переместится на одну строчку ниже в списке форумов.
безкомісійних поповнень через paycell буде не вистачати...
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VetalUA
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Додано: Вів 15 бер, 2022 22:19
Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...
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Искатель
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Додано: Вів 15 бер, 2022 23:00
Искатель написав:
Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...
Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).
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Igneus
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