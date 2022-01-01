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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:42
Аминь. Эта ветка скоро переместится на одну строчку ниже в списке форумов.
Додано: Вів 15 бер, 2022 21:44
Megabank той що у Харкові, декілька днів картки todo не працювали взагалі, потім все норм. 1000 грн у мене особисто вже с вчора картки поблоковано незрозумілими ліміти.
Додано: Вів 15 бер, 2022 22:04
Додано: Вів 15 бер, 2022 22:19
Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:00
Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Проект закона об национализации( экспроприации) только пишут. Что напишут, и что примет ВР ещё неизвестно.
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23
Нее, его просто на нуль помножат
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:32
Полагаю что тут не в законе дело. Когда бежит действительно большая толпа аленей небольшому банчику не устоять. Тем более думаю не погрешу истиной если скажу что в банке было очень много "коротких" денег. То есть может банк и хотел бы привлечь длинные депо но НБУ не давал ему увеличивать ставку. Банк пытался привлекать под схемы типа +++ но не думаю что таких депо было уж очень много. А привлекательные ставки на свободные остатки по КоКо очень даже привлекали тех кому надо было передержать гривну до лета, до осени и т.п. но как только послышался первый стук копыт - сразу "пішла вода у хату". Банку может рефинанс бы какой взять для частичного стабилизеца, но по ходу не под что было брать и они решили играть в лимиты, стараясь съэкономить страховые депо в МПС. Но по ходу это лишь усугубило их положение и стук копыт стал ещё громче. Ну а лимиты на СЭП и лимиты даже на переброску денег даже внутри банка даже между своими счетами - это конечно по сути уже белый флаг
Додано: Вів 15 бер, 2022 23:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мудаки они. Как мне теперь кредитку загасить? Деньги для неё лежат на пенсионной.
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