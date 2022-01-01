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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:42

Аминь. Эта ветка скоро переместится на одну строчку ниже в списке форумов.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 21:44

  maxprofit написав:
  бульбик написав:Golf_streem
1000 отправил с карты на карту. СЭПом не дали больше ни 3,ни 2, ни 1.Что за фигня. Нужно жаловаться в НБУ

Пізно, отримаєте своє через ФГВФО.

Megabank той що у Харкові, декілька днів картки todo не працювали взагалі, потім все норм. 1000 грн у мене особисто вже с вчора картки поблоковано незрозумілими ліміти.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:04

  Порт написав:Аминь. Эта ветка скоро переместится на одну строчку ниже в списке форумов.


безкомісійних поповнень через paycell буде не вистачати... :(
VetalUA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 22:19

Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:00

  Искатель написав:Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...

Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Проект закона об национализации( экспроприации) только пишут. Что напишут, и что примет ВР ещё неизвестно.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:23

  Igneus написав:
  Искатель написав:Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...

Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).

Нее, его просто на нуль помножат :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:32

  Igneus написав:
  Искатель написав:Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...

Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).

Полагаю что тут не в законе дело. Когда бежит действительно большая толпа аленей небольшому банчику не устоять. Тем более думаю не погрешу истиной если скажу что в банке было очень много "коротких" денег. То есть может банк и хотел бы привлечь длинные депо но НБУ не давал ему увеличивать ставку. Банк пытался привлекать под схемы типа +++ но не думаю что таких депо было уж очень много. А привлекательные ставки на свободные остатки по КоКо очень даже привлекали тех кому надо было передержать гривну до лета, до осени и т.п. но как только послышался первый стук копыт - сразу "пішла вода у хату". Банку может рефинанс бы какой взять для частичного стабилизеца, но по ходу не под что было брать и они решили играть в лимиты, стараясь съэкономить страховые депо в МПС. Но по ходу это лишь усугубило их положение и стук копыт стал ещё громче. Ну а лимиты на СЭП и лимиты даже на переброску денег даже внутри банка даже между своими счетами - это конечно по сути уже белый флаг
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 23:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мудаки они. Как мне теперь кредитку загасить? Деньги для неё лежат на пенсионной.
andreyiskra
 
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