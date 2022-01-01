Додано: Вів 15 бер, 2022 23:32

Igneus написав: Искатель написав: Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.

Прощай, Форвард, тебя будет не хватать... Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...

Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?

Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции). Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).

Полагаю что тут не в законе дело. Когда бежит действительно большая толпа аленей небольшому банчику не устоять. Тем более думаю не погрешу истиной если скажу что в банке было очень много "коротких" денег. То есть может банк и хотел бы привлечь длинные депо но НБУ не давал ему увеличивать ставку. Банк пытался привлекать под схемы типа +++ но не думаю что таких депо было уж очень много. А привлекательные ставки на свободные остатки по КоКо очень даже привлекали тех кому надо было передержать гривну до лета, до осени и т.п. но как только послышался первый стук копыт - сразу "пішла вода у хату". Банку может рефинанс бы какой взять для частичного стабилизеца, но по ходу не под что было брать и они решили играть в лимиты, стараясь съэкономить страховые депо в МПС. Но по ходу это лишь усугубило их положение и стук копыт стал ещё громче. Ну а лимиты на СЭП и лимиты даже на переброску денег даже внутри банка даже между своими счетами - это конечно по сути уже белый флаг