Igneus написав: Искатель написав:
Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...
Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).
Честно говоря, ничего пока не думаю. Сложно сказать наверняка, что будет. Но банк шатается и очень сильно.
Я просто перестраховался. В конце месяца выведу (если выйдет) проценты с дебетовой и пенсионной КоКо - и тогда уже окончательно все.
А если не дадут вывести - то и не велика потеря.
Надеюсь все же, что НБУ не даст упасть банку. Сейчас то время, когда надо демонстрировать стабильность банковской системы... Посмотрим.