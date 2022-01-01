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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 03:35

Рассчитываться картами еще можно?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 04:04

  Igneus написав:
  Искатель написав:Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...

Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).

Честно говоря, ничего пока не думаю. Сложно сказать наверняка, что будет. Но банк шатается и очень сильно.
Я просто перестраховался. В конце месяца выведу (если выйдет) проценты с дебетовой и пенсионной КоКо - и тогда уже окончательно все.
А если не дадут вывести - то и не велика потеря.
Надеюсь все же, что НБУ не даст упасть банку. Сейчас то время, когда надо демонстрировать стабильность банковской системы... Посмотрим.
Искатель
 
Повідомлень: 5373
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  #<1 ... 84858687
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