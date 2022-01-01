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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 03:35

Рассчитываться картами еще можно?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 04:04

  Igneus написав:
  Искатель написав:Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...

Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).

Честно говоря, ничего пока не думаю. Сложно сказать наверняка, что будет. Но банк шатается и очень сильно.
Я просто перестраховался. В конце месяца выведу (если выйдет) проценты с дебетовой и пенсионной КоКо - и тогда уже окончательно все.
А если не дадут вывести - то и не велика потеря.
Надеюсь все же, что НБУ не даст упасть банку. Сейчас то время, когда надо демонстрировать стабильность банковской системы... Посмотрим.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 07:26

  andreyiskra написав:Мудаки они. Как мне теперь кредитку загасить? Деньги для неё лежат на пенсионной.

Утром лимитированная тыща полетела частично на покрытие лимита в другой банк
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос знатокам. Тысяча отправляется через 24 часа от предыдущего перевода или ночью обновляется возможность отправить ещё раз?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:22

Сегодня пришли по графику %% по депо. Скунс, конечно, в своем репертуаре с вводом лимитов, действительно с ликвидностью есть моменты, но, возможно, все не так плохо.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:42

бульбик 24 часа не надо ждать
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:42

  бульбик написав:Вопрос знатокам. Тысяча отправляется через 24 часа от предыдущего перевода или ночью обновляется возможность отправить ещё раз?

Ровно через 24 часа после отправки. Вчера отправили в 7:00, сегодня в 7:05 отправляете.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:44

Искатель вчера в 23:30, сегодня 7:40
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 08:46

  andreyiskra написав:Искатель вчера в 23:30, сегодня 7:40

Странно, у меня не пускало... Ждал 24 часа. Писал из своего опыта, я долго игрался с P2P неделю назад, пока не надоело, и 2-3 СЭПами не разбросал все.
Я так понял, тут надо все пробовать.

P.S. Мы ж с Вами об одном говорим: о переводе на ту же самую карту, да?
Т.е. например, на ВсеКарту ПУМБ?
Потому что на разные карты я слал с периодичностью 5 минут.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:12

Искатель
У меня получилось вчера вывести 1000 на карту, и сегодня 1000. На другую карту в тот же день вывести не дает. Т.е. получается 1000 в сутки лимит.
pfauter
 
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