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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 03:35
Рассчитываться картами еще можно?
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Tegularius
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Додано: Сер 16 бер, 2022 04:04
Igneus написав: Искатель написав:
Прочитал последние новости - и вывел последнюю 1000 грн с дебетовой КоКо.
Прощай, Форвард, тебя будет не хватать...
Вы думаете, что Форвард экспроприируют по известному закону, но тогда и Альфу?
Кстати, без компенсации частную собственность экспроприировать нельзя (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции).
Честно говоря, ничего пока не думаю. Сложно сказать наверняка, что будет. Но банк шатается и очень сильно.
Я просто перестраховался. В конце месяца выведу (если выйдет) проценты с дебетовой и пенсионной КоКо - и тогда уже окончательно все.
А если не дадут вывести - то и не велика потеря.
Надеюсь все же, что НБУ не даст упасть банку. Сейчас то время, когда надо демонстрировать стабильность банковской системы... Посмотрим.
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Искатель
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Додано: Сер 16 бер, 2022 07:26
andreyiskra написав:
Мудаки они. Как мне теперь кредитку загасить? Деньги для неё лежат на пенсионной.
Утром лимитированная тыща полетела частично на покрытие лимита в другой банк
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:21
Вопрос знатокам. Тысяча отправляется через 24 часа от предыдущего перевода или ночью обновляется возможность отправить ещё раз?
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бульбик
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:22
Сегодня пришли по графику %% по депо. Скунс, конечно, в своем репертуаре с вводом лимитов, действительно с ликвидностью есть моменты, но, возможно, все не так плохо.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:42
бульбик 24 часа не надо ждать
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andreyiskra
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:42
бульбик написав:
Вопрос знатокам. Тысяча отправляется через 24 часа от предыдущего перевода или ночью обновляется возможность отправить ещё раз?
Ровно через 24 часа после отправки. Вчера отправили в 7:00, сегодня в 7:05 отправляете.
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Искатель
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:44
Искатель вчера в 23:30, сегодня 7:40
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Додано: Сер 16 бер, 2022 08:46
andreyiskra написав:Искатель
вчера в 23:30, сегодня 7:40
Странно, у меня не пускало... Ждал 24 часа. Писал из своего опыта, я долго игрался с P2P неделю назад, пока не надоело, и 2-3 СЭПами не разбросал все.
Я так понял, тут надо все пробовать.
P.S. Мы ж с Вами об одном говорим: о переводе на ту же самую карту, да?
Т.е. например, на ВсеКарту ПУМБ?
Потому что на разные карты я слал с периодичностью 5 минут.
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Искатель
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Додано: Сер 16 бер, 2022 09:12
Искатель
У меня получилось вчера вывести 1000 на карту, и сегодня 1000. На другую карту в тот же день вывести не дает. Т.е. получается 1000 в сутки лимит.
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pfauter
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